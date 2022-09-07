При распределении госзаказа мы учитываем наличие общежитий у вузов — министерство науки и высшего образования

Вузы должны обеспечить иногородних студентов местами в общежитиях и создать условия для их проживания и обучения. Об этом в ходе встречи с ректорами вузов Алматы заявил вице-министр науки и высшего образования Куаныш Ергалиев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Мы расширяем государственно-частное партнёрство и привлекаем инвесторов к строительству студенческих общежитий. Для них государством предусмотрены специальные преференции. При распределении госзаказа мы учитываем наличие общежитий у вузов и усиленно работаем над вопросом обеспечения студентов жильём", — отметил вице-министр Куаныш Ергалиев.

За один день Куаныш Ергалиев посетил несколько алматинских вузов и более 10 общежитий.

Он проверил наличие мест в общежитиях и созданные в них условия для проживания студентов, а также поговорил с самими учащимися.

Отметим, что в Алматы проживает почти треть студентов страны. Из года в год число прибывающих в мегаполис для обучения в вузах увеличивается. Растёт и потребность в студенческих общежитиях.

Для решения вопроса дефицита мест в общежитиях ведётся строительство новых студенческих домов и заключаются договоры и меморандумы по аренде койко-мест в хостелах и гостиницах.

Ранее в министерстве науки и высшего образования прокомментировали распространяемое в соцсетях видео, где говорилось, что из-за нехватки общежитий студентам приходится ночевать в парках и на вокзалах. В министерстве заявили, что распространяемые в соцсетях сведения не соответствуют действительности.

Фото пресс-службы Министерства науки и высшего образования РК.