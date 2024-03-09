При пожаре в СКО спасено пять человек, в том числе двое детей

При пожаре в жилом доме в селе Петерфельд СКО.спасено пять человек, в том числе двое детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.



Возгорание произошло в электрощитовой в подъезде двухэтажного жилого дома.

"Огнеборцы ПЧ №2 и 13 с помощью трёхколенной лестницы спасли со второго этажа дома пять человек, в том числе двое детей. В медицинской помощи не нуждались", — сообщили в МЧС.

В тушении участвовали около 15 человек и две единицы техники ДЧС. Причина пожара — короткое замыкание на площади 1,5 квадратных метра.