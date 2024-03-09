При пожаре в СКО спасено пять человек, в том числе двое детей
Сегодня, 07:33
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Сегодня, 07:33Сегодня, 07:33
113Фото: МЧС РК
При пожаре в жилом доме в селе Петерфельд СКО.спасено пять человек, в том числе двое детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Возгорание произошло в электрощитовой в подъезде двухэтажного жилого дома.
"Огнеборцы ПЧ №2 и 13 с помощью трёхколенной лестницы спасли со второго этажа дома пять человек, в том числе двое детей. В медицинской помощи не нуждались", — сообщили в МЧС.
В тушении участвовали около 15 человек и две единицы техники ДЧС. Причина пожара — короткое замыкание на площади 1,5 квадратных метра.