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При пожаре в СКО спасено пять человек, в том числе двое детей

Сегодня, 07:33
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МЧС РК Сегодня, 07:33
Сегодня, 07:33
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Фото: МЧС РК

При пожаре в жилом доме в селе Петерфельд СКО.спасено пять человек, в том числе двое детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
                           
Возгорание произошло в электрощитовой в подъезде двухэтажного жилого дома.                             

"Огнеборцы ПЧ №2 и 13 с помощью трёхколенной лестницы спасли со второго этажа дома пять человек, в том числе двое детей. В медицинской помощи не нуждались", — сообщили в МЧС.                       

В тушении участвовали около 15 человек и две единицы техники ДЧС. Причина пожара — короткое замыкание на площади 1,5 квадратных метра.

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