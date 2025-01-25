  • 25 Января, 17:47
  • BAIGENEWS

При пожаре в Almaty Arena спасли четверых детей

Огонь в ледовом дворце полностью ликвидирован.

Сегодня, 16:22
АВТОР
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архив НОК РК/ olympic.kz Сегодня, 16:22
Сегодня, 16:22
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Фото: архив НОК РК/ olympic.kz

Огнеборцы ликвидировали пожар в Ледовом дворце Almaty Arena, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"На первом этаже малого зала крытого катка Алматы произошло возгорание спортивного инвентаря. До прибытия пожарных подразделений посетители и персонал самостоятельно покинули помещения. В ходе разведки и тушения возгорания звеньями газодымозащитной службы, при помощи спасательных колпаков спасено четверо несовершеннолетних детей ", — сообщили спасатели.

Несмотря на большую пожарную нагрузку огнеборцам удалось ликвидировать огонь на площади 40 квадратных метров, не допустив распространение огня на смежные помещения.

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