При пожаре в Almaty Arena спасли четверых детей
Огонь в ледовом дворце полностью ликвидирован.
Сегодня, 16:22
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Сегодня, 16:22Сегодня, 16:22
177Фото: архив НОК РК/ olympic.kz
Огнеборцы ликвидировали пожар в Ледовом дворце Almaty Arena, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"На первом этаже малого зала крытого катка Алматы произошло возгорание спортивного инвентаря. До прибытия пожарных подразделений посетители и персонал самостоятельно покинули помещения. В ходе разведки и тушения возгорания звеньями газодымозащитной службы, при помощи спасательных колпаков спасено четверо несовершеннолетних детей ", — сообщили спасатели.
Несмотря на большую пожарную нагрузку огнеборцам удалось ликвидировать огонь на площади 40 квадратных метров, не допустив распространение огня на смежные помещения.