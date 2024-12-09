В Шымкенте сотрудники МЧС на пожаре спасли двоих и эвакуировали 20 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

В Енбекшинском районе по ул. Алимбетова в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома произошел пожар.

"Силами МЧС из горящей квартиры спасены два человека, которые переданы бригаде скорой помощи. Также по лестничному маршу эвакуировано 20 человек, из них двое детей", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидирован на площади 12 кв.м. Причина устанавливается.

Напомним, ранее пожарные предотвратили взрыв в частном доме Астаны .