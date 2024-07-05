При полете с парашютом в Грузии погибла туристка

Во время полета с парашютом в Грузии погибла иностранная туристка, передаёт BaigeNews со ссылкой на телеканал "МИР 24". Инцидент произошел в курортном городе Батуми.

Женщина совершала полет с мужем. Мужчина был доставлен в больницу с многочисленными травмами.

Причиной ЧП стали погодные условия. В четверг в Батуми наблюдался сильный ветер.