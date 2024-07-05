При полете с парашютом в Грузии погибла туристка
Сегодня, 08:27
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Сегодня, 08:27Сегодня, 08:27
123Фото: Shutterstock/FOTODOM
Во время полета с парашютом в Грузии погибла иностранная туристка, передаёт BaigeNews со ссылкой на телеканал "МИР 24". Инцидент произошел в курортном городе Батуми.
Женщина совершала полет с мужем. Мужчина был доставлен в больницу с многочисленными травмами.
Причиной ЧП стали погодные условия. В четверг в Батуми наблюдался сильный ветер.
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