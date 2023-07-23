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ПРООН в Казахстане / Сергей Нохрин Сегодня, 07:42
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Сегодня, 07:42
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Фото: ПРООН в Казахстане / Сергей Нохрин

При поддержке ПРООН презентован обновлённый турмаршрут в нацпарке в ВКО

При поддержке Программы развития ООН открылся обновлённый туристский маршрута "Орман жолдары" в Катон-Карагайском государственном национальном природном парке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ПРООН в Казахстане.

Территория Катон-Карагайского национального парка составляет 643 тысячи гектаров. С 2017 года парк включён во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО как казахстанско-российский трансграничный биосферный резерват. На территории нацпарка действуют 10 туристских маршрутов и четыре тропы общей протяжённостью более 680 километров. В 2022 году Катон-Карагайский национальный парк посетило 7061 человек. 

Фото: ПРООН в Казахстане / Сергей Нохрин

На маршруте "Орман жолдары" установлены входная группа, арт-объекты, пять аншлагов, навигационные указатели и информационные стенды. Протяжённость маршрута составляет более 20 километров и для его преодоления потребуется около одного-двух дней пешими и конными тропами. 

"ПРООН на протяжении многих лет поддерживает Казахстан в развитии экологического туризма как одной из мер сохранения биологического разнообразия и устойчивого развития регионов в стране. Благоустройство туристических маршрутов и троп на природных территориях повышает безопасность любителей путешествий, а также позволяет распределить равномерно рекреационную нагрузку", - отметили в ПРООН.

Фото: ПРООН в Казахстане / Тилеубек Шаяхмет

В рамках проекта ПРООН Катон-Карагайскому нацпарку переданы: автомашины высокой проходимости, радиотехническое оборудование, малый лесной пожарный комплекс, квадрокоптер, фотокамера и фотоловушки, необходимое снаряжение для наблюдения за снежным барсом и другое. 

Кроме того, в рамках проекта установлены три комплекта ветро-солнечных панелей мощностью 2 кВт, что позволило обеспечить отдалённые кордоны парка электроэнергией, связью и улучшить условия проживания инспекторского состава. 

Фото: ПРООН в Казахстане / Сергей Нохрин

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Сегодня, 07:42
221
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