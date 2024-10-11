В Атырау прошёл областной конкурс "Фариза оқулары"

Ученики 8-11 классов общеобразовательных сельских и районных школ Атырауской области приняли участие в конкурсе "Фариза оқулары", передаёт BaigeNews.kz.

"Фариза оқулары" ежегоно проходит с 2020 года. Конкурс посвящен творчеству Фаризы Онгарсыновой – поэтессы, народного писателя и общественного деятеля Казахстана За 4 года в областном конкурсе приняло участие более 200 школьников.

Организатор конкурса — Центр выявления и поддержки талантов управления образования Атырауской области. Поддержку мероприятию оказывает АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К" в рамках своей благотворительной деятельности, направленной на поддержку медицины, культуры и образования, а также на развитие инфраструктуры Атырауской области.

В этом году в конкурсе приняли участие около 50 школьников — это победители районных и городских этапов интеллектуальных состязаний. Во втором, областном этапе конкурсанты соревновались по трем направлениям: "Жырым қалсын жанымның ұшқынындай" — конкурс на выразительное чтение стихотворений Фаризы Онгарсыновой наизусть; "Өлең мен сені аялап өтем..." — конкурс исполнителей песен на слова Фаризы Онгарсыновой и "Фариза шығармаларынан иллюстрациялық суреттер салу" — конкурс рисунков по произведениям поэтессы.

По итогам областного конкурса участники награждены дипломами I, II и III степеней по каждой номинации, а также благодарственными письмами Центра выявления и поддержки талантов по каждой номинации.

"Каспийский Трубопроводный Консорциум как социально ответственная компания всегда поддерживает важные для общества проекты. Сегодня мы принимаем участие в организации областного конкурса "Фариза оқулары", —отмечает заместитель генерального директора АО "КТК-К" по связям с Правительством РК Кайргельды Кабылдин. — Я считаю, что это большое событие в культурной жизни нашего региона, поскольку участие в конкурсе повышает интерес учащихся к сохранению и развитию культурного наследия, прививает духовные ценности подрастающему поколению, мотивирует его на творчество".

Ежегодно Консорциум в Казахстане выделяет более трёх миллионов долларов на благотворительные проекты. Всего в период с 2001 по 2023 годы компания вложила в благотворительные проекты на территории Атырауской области порядка 14 млрд тенге.

Фариза Онгарсынова внесла весомый вклад в развитие казахской поэзии, литературы, в пропаганду и поддержку чтения среди молодежи. Ее стихи, очерки, рассказы, приобрели популярность не только в нашей стране, но и за рубежом. Многие ее произведения переведены на иностранные языки. Многие ее стихи положены на музыку и уже полвека звучат в эфире.

Напомним, Трубопроводная система КТК – один из крупнейших проектов в энергетической сфере на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз – Новороссийск составляет 1 511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега.



