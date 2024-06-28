При обрушении крыши в аэропорту Дели погиб один человек

По меньшей мере один человек погиб и восемь пострадали в результате частичного обрушения крыши в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели, передаёт BaigeNews со ссылкой на BBC.



Инцидент произошел минувшей ночью в зоне вылета первого терминала, который обслуживает рейсы лоукостеров IndiGo и SpiceJet.



Как сообщается, крыша была недавно отремонтирована и обрушилась из-за сильных проливных дождей, которые ранее привели к затоплению дорог в Дели.

"В результате инцидента все вылеты из терминала 1 временно приостановлены, а стойки регистрации закрыты в целях безопасности. Мы искренне сожалеем о случившемся и приносим извинения за причиненные неудобства", — говорится в заявлении аэропорта.

Дожди в индийской столице идут второй день подряд, сообщают местные СМИ.