При обрушении крыши в аэропорту Дели погиб один человек
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По меньшей мере один человек погиб и восемь пострадали в результате частичного обрушения крыши в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели, передаёт BaigeNews со ссылкой на BBC.
Инцидент произошел минувшей ночью в зоне вылета первого терминала, который обслуживает рейсы лоукостеров IndiGo и SpiceJet.
Как сообщается, крыша была недавно отремонтирована и обрушилась из-за сильных проливных дождей, которые ранее привели к затоплению дорог в Дели.
"В результате инцидента все вылеты из терминала 1 временно приостановлены, а стойки регистрации закрыты в целях безопасности. Мы искренне сожалеем о случившемся и приносим извинения за причиненные неудобства", — говорится в заявлении аэропорта.
Дожди в индийской столице идут второй день подряд, сообщают местные СМИ.
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