  • 9 Января, 09:06
  • BAIGENEWS

При нападении на президентский дворец в Чаде погибли 19 человек

18 из которых — нападавшие.

Сегодня, 08:41
АВТОР
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TASS/AP/Jerome Delay Сегодня, 08:41
Сегодня, 08:41
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Фото: TASS/AP/Jerome Delay

При нападении на президентский дворец в Чаде погиб один человек и ликвидированы 18 нападавших, передаёт BaigeNews.kz агентство AFP.

"Из 24 бойцов спецподразделения, начавших атаку, погибло 18 человек и шестеро получили ранения, а мы потеряли одного человека, трое ранены", — сообщил агентству представитель правительства и министр иностранных дел Абдераман Куламаллах.

 

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