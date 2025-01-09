При нападении на президентский дворец в Чаде погиб один человек и ликвидированы 18 нападавших, передаёт BaigeNews.kz агентство AFP.

"Из 24 бойцов спецподразделения, начавших атаку, погибло 18 человек и шестеро получили ранения, а мы потеряли одного человека, трое ранены", — сообщил агентству представитель правительства и министр иностранных дел Абдераман Куламаллах.