При нападении на президентский дворец в Чаде погибли 19 человек
18 из которых — нападавшие.
Сегодня, 08:41
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Сегодня, 08:41Сегодня, 08:41
71Фото: TASS/AP/Jerome Delay
При нападении на президентский дворец в Чаде погиб один человек и ликвидированы 18 нападавших, передаёт BaigeNews.kz агентство AFP.
"Из 24 бойцов спецподразделения, начавших атаку, погибло 18 человек и шестеро получили ранения, а мы потеряли одного человека, трое ранены", — сообщил агентству представитель правительства и министр иностранных дел Абдераман Куламаллах.