При крушении танкеров в Керченском проливе погиб один из моряков
С танкера "Волгонефть-212" эвакуировали 13 моряков.
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Один из эвакуированных с терпящего бедствие танкера "Волгонефть-212" моряков погиб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"С танкера "Волгонефть-212" эвакуированы 13 моряков. К сожалению, один из них погиб", — сообщили в МЧС России.
Напомним, танкеры "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого находились 14 человек, потерпели бедствие в Керченском проливе. Суда перевозили нефтепродукты.
Крушение произошло из-за шторма, суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. К потерпевшим бедствие танкерам направили два спасательных буксира и два вертолета, идет эвакуация.
По факту произошедшего Южная транспортная прокуратура в России организовала проверку исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.
Помимо этого, следователи ГСУ СК России по Крыму и Севастополю возбудили уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
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