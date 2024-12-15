Один из эвакуированных с терпящего бедствие танкера "Волгонефть-212" моряков погиб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"С танкера "Волгонефть-212" эвакуированы 13 моряков. К сожалению, один из них погиб", — сообщили в МЧС России.

Напомним, танкеры "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого находились 14 человек, потерпели бедствие в Керченском проливе. Суда перевозили нефтепродукты.

Крушение произошло из-за шторма, суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. К потерпевшим бедствие танкерам направили два спасательных буксира и два вертолета, идет эвакуация.

По факту произошедшего Южная транспортная прокуратура в России организовала проверку исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.

Помимо этого, следователи ГСУ СК России по Крыму и Севастополю возбудили уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.