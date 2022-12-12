При каких условиях цены на такси могут снизиться, рассказал гость проекта "2022"

Тарифная политика в Казахстане стала темой очередного выпуска проекта BaigeNews.kz "2022". С гостем - первым заместителем руководителя Агентства по защите и развитию конкуренции Рустамом Ахметовым ведущая поговорила о ценах, в том числе на такси и на такой социально значимый товар как сахар.

Спикер напомнил, что агентство инициировало расследование в отношении "Яндекс-такси". И уже сейчас выявлены элементы экономической координации цен. Это когда пассажир заказывает машину с помощью агрегатора, однако цена формируется не из реальных существующих цен, а из своего определённого алгоритма.

"Мы видим стоимость тарифа, то есть цену, которую забирает себе "Яндекс-такси". Он взимает комиссию у таксистов в размере 17-20 процентов. Аналогичные агрегаторы - 7-12 процентов. Понятно, это успех компании, количество потребителей и спрос растёт. Это естественно с экономической точки зрения. С точки зрения антимонопольного закона это не совсем соответствует, поэтому мы сейчас на стадии расследования. Пока окончательных результатов нет, но мы отрабатываем все эти вопросы. Для нас самое главное - это потребитель. Если по итогам расследования мы снизим наценку, то, я думаю, это будет результат. Такая вероятность есть. Ну и мы хотели бы более прозрачные и понятные правила ценообразования на этом рынке", - сказал Рустам Ахметов.

Также он отметил, что известный агрегатор использует динамическое ценообразование, когда стоимость услуги зависит от потребления в определённое время.

"К примеру, вы видите, что под новый год цена на авиабилеты может зашкаливать и доходить до миллиона тенге на рейсы до Алматы, такие кейсы были. Это и есть динамическое ценообразование - цена формируется в момент, когда потребитель готов за услугу заплатить эту стоимость. То же самое применяется и агрегатором такси - в слякоть, снег, морозный день резко поднимается цена. Всё вроде бы логично. Но логично, когда есть конкуренция. В европейских странах, где несколько авиакомпаний конкурируют на внутреннем рынке, там это вполне естественно. Но здесь в условиях монопольного состояния рынка, когда Air Astana или "Яндекс-такси" поднимают цены, применяя динамическое ценообразование, это не коррелируется с нашим антимонопольным законом", - отметил спикер.

Полный выпуск программы можно посмотреть на YouTube-канале BaigeNews.kz.