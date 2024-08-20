При эксплуатации АЭС планируется полная казахстанская локализация — эксперт

Вопрос локализации проекта АЭС был поднят на публичных обсуждениях по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане, которые сегодня проходят в Астане, передаёт BaigeNews.

Председатель Ассоциации развития атомной индустрии Алдияр Токтаров в ходе обсуждений отметил целесообразность строительства АЭС для развития энергосектора страны.

"Для развития нам нужна энергия. Я вижу здесь перспективу как для себя, так и для других моих ровесников", - сказал Алдияр Токтаров на мероприятии.

Также он поинтересовался степенью казахстанского участия при реализации проекта АЭС.

На его вопрос ответил директор АО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин.