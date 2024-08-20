  • 20 Августа, 12:13
  • BAIGENEWS

При эксплуатации АЭС планируется полная казахстанская локализация — эксперт

Сегодня, 11:25
АВТОР
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maslihat01.kz Сегодня, 11:25
Сегодня, 11:25
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Фото: maslihat01.kz

Вопрос локализации проекта АЭС был поднят на публичных обсуждениях по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане, которые сегодня проходят в Астане, передаёт BaigeNews.

Председатель Ассоциации развития атомной индустрии Алдияр Токтаров в ходе обсуждений отметил целесообразность строительства АЭС для развития энергосектора страны.

"Для развития нам нужна энергия. Я вижу здесь перспективу как для себя, так и для других моих ровесников", - сказал Алдияр Токтаров на мероприятии.

Также он поинтересовался степенью казахстанского участия при реализации проекта АЭС.

На его вопрос ответил директор АО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин.

"Мы с самого начала предусматриваем максимальную локализацию. Как я уже сказал, планируется использовать отечественное ядерное топливо. В первую очередь, топливо на 100 лет вперёд. И нужно отметить, что на этапе строительства у нас есть достаточно большие возможности. Около 600 казахстанских специалистов сейчас работают на строительстве АЭС в Турции. Наша бригада монтажников работала на строительстве ядерного реактора БН-800 в России. То есть потенциал есть. Естественно, будет проведена аттестация таких бригад. И дальше, при эксплуатации, планируется 100% казахстанская локализация", - сказал Тимур Жантикин.

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