Президенты стран СНГ соберутся в Москве
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Очередное заседание Совета глав государств СНГ состоится 8 октября в Москве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Исполком организации.
Отмечается, что главы государств обменяются мнениями о взаимодействии в рамках СНГ, примут решение о председательстве в Содружестве в 2025 году.
"На саммите также планируется обсудить и принять обращение к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, рассмотреть вопрос о деятельности Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ по укреплению интеграционного сотрудничества и другие вопросы повестки дня. Главы государств подпишут решения об объявлении культурных столиц Содружества на ближайшие три года, примут поправки в ряд документов, касающихся взаимодействия в правовой области, а также сфере обеспечения безопасности", – указывается в сообщении.
Ожидается, что на заседании будет принят ряд заявлений глав государств.
Отметим, что саммит состоится на следующий день после дня рождения президента России Владимира Путина.
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