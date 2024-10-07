Президенты стран СНГ соберутся в Москве

Очередное заседание Совета глав государств СНГ состоится 8 октября в Москве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Исполком организации.

Отмечается, что главы государств обменяются мнениями о взаимодействии в рамках СНГ, примут решение о председательстве в Содружестве в 2025 году.

"На саммите также планируется обсудить и принять обращение к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, рассмотреть вопрос о деятельности Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ по укреплению интеграционного сотрудничества и другие вопросы повестки дня. Главы государств подпишут решения об объявлении культурных столиц Содружества на ближайшие три года, примут поправки в ряд документов, касающихся взаимодействия в правовой области, а также сфере обеспечения безопасности", – указывается в сообщении.

Ожидается, что на заседании будет принят ряд заявлений глав государств.

Отметим, что саммит состоится на следующий день после дня рождения президента России Владимира Путина.