Президенты прибыли в Акорду для участия в VІ Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
Сегодня, 12:25
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Сегодня, 12:25Сегодня, 12:25
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Высоких гостей встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.
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