  • 9 Августа, 12:33
  • BAIGENEWS

Президенты прибыли в Акорду для участия в VІ Консультативной встрече глав государств Центральной Азии

Сегодня, 12:25
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Президенты прибыли в Акорду для участия в VІ Консультативной встрече глав государств Центральной Азии Сегодня, 12:25
Сегодня, 12:25
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Высоких гостей встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.

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