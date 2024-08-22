Президенты посетили концерт по случаю открытия Дней культуры Казахстана в Таджикистане

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили торжественный концерт по случаю открытия Дней культуры Казахстана в Таджикистане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

На гала-концерте, прошедшем в государственном комплексе "Кохи Борбад", выступили мастера искусств Казахстана и Таджикистана, в том числе симфонический оркестр и балетная труппа Astana ballet, хор Государственного театра оперы и балета "Астана Опера", этно-фолк группа Hassak и другие творческие коллективы.

В программу вошли известные музыкальные произведения двух народов, отрывки из репертуара мировой классической музыки и хореографические композиции.

Свое творчество таджикским зрителям представили известные деятели культуры Димаш Кудайберген, Айгуль Улкенбаева, Темирлан Бейсембай (Ratovich), группа El Voice, Фарух Тохтамуратов (Adam) и другие.

В рамках Дней культуры Казахстана в Душанбе, Худжанде и Бохтаре пройдёт ряд мероприятий, направленных на расширение межкультурных связей.

21 августа в Парке культуры и отдыха имени Абулькасима Фирдоуси торжественно открыт бюст казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбая.

Кроме того, организованы выставка декоративно-прикладного искусства, на которой представлены уникальные артефакты из фонда Национального музея Казахстана, и показ казахских фильмов.