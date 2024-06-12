Президенты Казахстана и Южной Кореи посетили гала-концерт
Сегодня, 22:03
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:03Сегодня, 22:03
98Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёль посмотрели концерт известных деятелей искусства и художественных коллективов Казахстана и Кореи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В программу вошли произведения зарубежных композиторов, фрагменты из известных опер, а также несколько хореографических композиций.
Наряду с сольными исполнителями выступили артисты Государственного театра оперы и балета "Астана Опера", Государственного республиканского корейского театра музыкальной комедии, а также ансамбли "Бірлік" и Korean Culture Leaders.
Вечер посетили представители официальной делегации Кореи и этнокультурных объединений нашей страны.
Самое читаемое