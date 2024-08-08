Президенты Казахстана и Узбекистана провели брифинг для представителей СМИ

По завершении двусторонних переговоров и заседания Высшего межгосударственного совета Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации, передаёт BaigeNews.kz.

Президент подчеркнул, что государственный визит Шавката Мирзиёева является важным шагом в укреплении двустороннего сотрудничества. Он отметил, что Казахстан и Узбекистан – это два братских народа, история тесных взаимоотношений которых берёт начало с незапамятных времен.

"Сегодняшние переговоры прошли в духе взаимного доверия и поддержки. Мы ещё раз подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации двусторонних отношений. По итогам встречи была принята Программа стратегического партнерства и союзничества на ближайшие 10 лет. Ключевыми задачами являются дальнейшее укрепление дружественных уз и придание нового импульса расширению контактов в различных сферах. Отмечу, что в рамках визита г-на Шавката Миромоновича состоялось первое заседание Высшего межгосударственного совета, на котором были приняты важные стратегические решения. В ходе мероприятия мы также обменялись мнениями по актуальным вопросам казахско-узбекского сотрудничества. Определены эффективные меры расширения взаимного партнерства, достигнут ряд конкретных договорённостей", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщил Глава государства, Казахстан и Узбекистан являются крупнейшими торговыми партнёрами в Центральной Азии. Страны намерены довести в ближайшем будущем объем товарооборота до 5 млрд долларов, а затем и до 10 млрд долларов.

"Для достижения данного показателя нам необходимо расширить ассортимент продукции, устранить барьеры, препятствующие экономической интеграции. В целом, наши страны имеют большой потенциал для развития сферы торговли. Уже сегодня мы готовы увеличить экспорт товаров в Узбекистан на 550 млн долларов, то есть расширить переработанную продукцию на 40 видов наименований. Узбекские партнеры также поставляют в нашу страну свои товары. Кроме того, сегодня мы обсудили вопросы наращивания сотрудничества в сфере сельского хозяйства. В прошлом году объем товарооборота в этой отрасли достиг 1,7 млрд долларов, что составляет порядка треть от общего объема торговли. Казахстан заинтересован в поставках из Узбекистана социально значимых продовольственных товаров. В свою очередь мы продолжим экспортировать муку, пшеницу и другие продукты нашим узбекским партнерам", – сказал глава государства.

По словам президента, отдельное внимание в ходе переговоров было уделено необходимости реализации новых и масштабных проектов в сфере промышленности.

"На сегодняшний день насчитывается порядка 70 проектов общей стоимостью более 3 млрд долларов. Успешно реализуются проекты в машиностроении, металлургии, автомобилестроении, производстве бытовой техники, текстильной промышленности, фармацевтике и других сферах. Все это позволит нашим странам создать более 14 тысяч новых рабочих мест. Большие возможности имеются в таких отраслях, как энергетика, коммуникации, космические технологии и цифровизация. Мы уделяем приоритетное внимание укреплению партнерства в этом направлении. Вчера в Астане состоялись бизнес-форум и шестое заседание Делового совета, на котором предпринимателями двух стран были подписаны крупные коммерческие контракты и другие важные документы. Наши правительства должны создавать благоприятные условия для успешной работы совместных предприятий. Важно эффективно использовать потенциал межрегиональных связей. Углублению отношений также в значительной степени способствует реализация соглашений, заключенных между регионами. До конца года планируется проведение очередного Форума межрегионального сотрудничества", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Важной темой обсуждения стало взаимодействие в транспортно-логистической отрасли.

"Мы рассмотрели вопросы эффективного использования Транскаспийского маршрута и коридора "Север – Юг", обменялись мнениями по реализации совместных проектов в рамках строительства Трансафганской железной дороги. Проработан вопрос открытия новых пунктов пропуска на границе. В целом, считаем, что интеграция в этом направлении придаст новый импульс взаимной торговле", – подчеркнул президент.

Кроме того, глава нашего государства высказал мнение по вопросу координации работы в водно-энергетической сфере.

"В настоящее время ответственные за эту отрасль ведомства двух стран тесно взаимодействуют. Межгосударственные водохозяйственные структуры работают в соответствии со специальным графиком. Мы продолжим совместную работу в этом направлении", – сказал президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев считает важным наращивание культурно-гуманитарных уз.

"Мы обсудили ключевые инициативы, направленные на сближение молодежи Казахстана и Узбекистана. Хорошей традицией стало ежегодное проведение Конгресса молодежи двух стран. У нас обучаются порядка 6 тыс. узбекских студентов. Казахская молодежь также получает образование в высших учебных заведениях Узбекистана. Сегодня в Чирчике открылся филиал Южно-Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова. В Алматы же начал свою работу филиал Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. Только что мы с уважаемым Шавкатом Миромоновичем торжественно открыли эти учебные заведения. Несомненно, все эти реализуемые меры нацелены на общее благо двух братских народов", – заявил президент Казахстана.

В свою очередь Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что благодаря совместным системным и практическим усилиям Казахстану и Узбекистану удалось вывести сотрудничество на уровень союзнических отношений. Достигнуты конкретные договоренности по дальнейшему углублению связей в сферах торговли, промышленной кооперации, энергетики, транспорта, сельского и водного хозяйства, культуры.

"Мы договорились активизировать работу по развитию межрегиональных связей, являющихся одним из важнейших направлений нашего взаимодействия. Выдвинута инициатива по переформатированию действующего Форума межрегионального сотрудничества в Совет глав регионов с привлечением всех областей наших стран. Будет принята Комплексная программа, направленная на увеличение взаимного товарооборота в ближайшей перспективе. У нас имеется огромный потенциал", – сказал Президент Узбекистана.

Завтра, 9 августа Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев примут участие в шестой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.