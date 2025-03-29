  • 29 Марта, 14:18
  • BAIGENEWS

Президенты Казахстана и Узбекистана осмотрели горнолыжный кластер Алматы

Главы государств высоко оценили туристические возможности Алматы.

Сегодня, 13:16
АВТОР
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Акорда Сегодня, 13:16
Сегодня, 13:16
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Фото: Акорда

Аким города Ерболат Досаев показал главам государств Казахстана и Узбекистана знаковые вершины Заилийского Алатау и рассказал об истории создания плотины "Медеу" в Малом Алматинском ущелье. Также были продемонстрированы популярные среди зарубежных и местных альпинистов и туристов маршруты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Токаев и Мирзиёев в Алматы

Затем Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев заслушали доклад акима о крупнейшем горнолыжном курорте Казахстана "Шымбулак". В настоящее время здесь функционирует 5 канатных дорог, общая протяженность трасс для катания составляет 25 км. В прошлом году "Шымбулак" посетили 1,4 млн человек.

Ерболат Досаев и Шавкат Мирзиёев

Главы государств высоко оценили туристические возможности Алматы. По их словам, благодаря развитой инфраструктуре, качественным трассам и живописному расположению курорт остается одним из лучших мест для зимнего и летнего отдыха в Центральной Азии. 

Медео в Алматы

Шымбулак Алматы

Президентам также представили перспективы дальнейшего развития Алматинского горного кластера. Планируется расширение существующих горнолыжных трасс на "Шымбулаке" путем увеличения их длины на 56 км, а также создание новой инфраструктуры протяженностью 65 км. 

Фото: Акорда

Видео: ТРК Президента РК

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