Президенты Казахстана и Таджикистана провели переговоры в Душанбе
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев провёл переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл переговоры с Эмомали Рахмоном. Он поблагодарил за традиционно тёплое гостеприимство и радушный приём таджикского лидера.
Президенты двух стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также ход реализации договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне. Особое внимание было уделено взаимодействию в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.
Главы государств подтвердили взаимную приверженность дальнейшему укреплению стратегического партнерства и союзничества. Также главы государств рассмотрели актуальные вопросы региональной повестки дня.
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