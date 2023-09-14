Президенты Казахстана и Таджикистана провели переговоры в Душанбе

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провёл переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл переговоры с Эмомали Рахмоном. Он поблагодарил за традиционно тёплое гостеприимство и радушный приём таджикского лидера.

Президенты двух стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также ход реализации договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне. Особое внимание было уделено взаимодействию в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

Главы государств подтвердили взаимную приверженность дальнейшему укреплению стратегического партнерства и союзничества. Также главы государств рассмотрели актуальные вопросы региональной повестки дня.