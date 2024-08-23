  • 23 Августа, 16:21
  • BAIGENEWS

Президенты Казахстана и Таджикистана посетили выставку сельхозпродукции и национальных блюд

Сегодня, 15:01
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президенты Казахстана и Таджикистана посетили выставку сельхозпродукции и национальных блюд Сегодня, 15:01
Сегодня, 15:01
133

Касым-Жомарту Токаеву и Эмомали Рахмону на выставке была представлена сельскохозяйственная продукция, такая как бахчевые, свежие фрукты и овощи, передаёт BaigeNews.

Главы государств также ознакомились с национальными блюдами, в том числе с несколькими разновидностями плова, приготовленного лучшими поварами, а также с хлебобулочными изделиями, включая различные виды лепешек и кульчи.

Самое читаемое

Наверх