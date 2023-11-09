Президенты Казахстана и России встретились в Акорде

В Акорде состоялась торжественная церемония встречи Владимира Путина. Касым-Жомарт Токаев поприветствовал коллегу. После чего Владимир Путин согласно протоколу пожал руку членам кабмина и Администрации президента.

В зале прозвучали гимны двух стран. После этого президенты удалились для участия в форуме по видеосвязи.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Казахстан с официальным визитом сегодня утром.