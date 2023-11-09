  • 9 Ноября, 14:38
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Президенты Казахстана и России встретились в Акорде

Сегодня, 14:03
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Акорда Сегодня, 14:03
Сегодня, 14:03
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Фото: Акорда
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Акорду для участия в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передаёт BaigeNews.kz.

В Акорде состоялась торжественная церемония встречи Владимира Путина. Касым-Жомарт Токаев поприветствовал коллегу. После чего Владимир Путин согласно протоколу пожал руку членам кабмина и Администрации президента.

В зале прозвучали гимны двух стран. После этого президенты удалились для участия в форуме по видеосвязи.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Казахстан с официальным визитом сегодня утром. 

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