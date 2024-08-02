Президенты Казахстана и Конго провели переговоры в расширенном формате

Касым-Жомарт Токаев и Дени Сассу-Нгессо провели переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран, передаёт BaigeNews.



Лидер Казахстана подчеркнул, что первый визит Президента Конго в Астану проходит в преддверии 25-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.

"Мы рассматриваем Вашу страну в качестве важного партнера на Африканском континенте. Несмотря на географическую удаленность, мы заинтересованы во всестороннем развитии двусторонних связей. У нас имеется огромный потенциал для взаимодействия. В частности, необходимо активизировать сотрудничество между двумя странами в торговле и экономике, сельском хозяйстве, транспорте и логистике, промышленности, инвестициях, новых технологиях и освоении космоса, а также в горнодобывающей сфере. Уверен, подписываемые в ходе сегодняшнего визита документы будут способствовать углублению торгово-экономических отношений. Ярким свидетельством наших намерений станет назначение посла Казахстана в Республике Конго", – сказал президент.

В ходе беседы были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Дени Сассу-Нгессо отметил, что решение Касым-Жомарта Токаева о назначении дипломатического представителя Казахстана в Конго укрепит двустороннее сотрудничество.

"Действительно, это является ярким подтверждением Вашего стремления к наращиванию эффективного взаимодействия между Астаной и Браззавилем. Нашими правительствами разработан ряд соглашений, который мы договорились совместно реализовать. Данная работа будет плодотворной и взаимовыгодной для обеих сторон. Хотел бы отметить, что за последние годы Казахстан добился больших успехов в своем развитии. Мы заинтересованы в углублении экономического сотрудничества с Вашей страной", – подчеркнул Президент Конго.

В ходе встречи главы государств обсудили перспективы развития казахско-конголезского партнерства. В частности, особое внимание было уделено расширению взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической, горнодобывающей, культурно-гуманитарной сферах, а также в области финансов и цифровизации.



В завершение переговоров Дени Сассу-Нгессо пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить с визитом Республику Конго.