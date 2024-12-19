Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало, находящийся с официальным визитом в Казахстане, посетили Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Управляющий МФЦА Ренат Бектуров рассказал о структуре финансового центра и основных направлениях его деятельности. По его словам, приоритетными областями сотрудничества между двумя странами на площадке центра могут стать инвестиции, зелёное и исламское финансирование, а также обучение кадров финансовой отрасли.

Было отмечено, что на сегодня объём привлечённых через МФЦА инвестиций составил 14 млрд долларов, из которых 6,7 млрд – портфельные инвестиции на бирже Astana International Exchange. В центре зарегистрировано более 3 400 компаний из 85 стран мира, в том числе 6 компаний с африканского континента.

Президенты Казахстана и Гвинеи-Бисау были проинформированы о работе Суда МФЦА — первой в Центральной Азии судебной системы, основанной на нормах и принципах прецедентного права, а также о функционировании Международного арбитражного центра и Центра зеленых финансов. Главы государств также ознакомились с деятельностью Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) и особенностями регуляторного режима финансового центра.