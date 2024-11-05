Президенты Казахстана и Франции посетили Музей азиатских искусств Гиме

Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон посетили выставку "Казахстан: Сокровища Великой степи", открывшуюся в Музее азиатских искусств Гиме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В экспозиции представлены артефакты, олицетворяющие собой основные этапы истории Казахстана.

Так, первая веха представлена скульптурой "Тобольский мыслитель", относящейся к Ботайской культуре эпохи неолита. Одним из важнейших достижений этого периода стало одомашнивание лошади.

Украшения "Золотого человека" служат яркой иллюстрацией второго периода, отмеченного появлением первых кочевых племенных союзов и протогосударств саков и сарматов.

Каменные изваяния (балбалы) повествуют об истории средневекового Казахстана периода тюркских каганатов, светильники из мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи – об утверждении ислама в казахской степи, чапан Казыбек би – о формировании Казахского ханства и становлении современного Казахстана.

Фонды музея Гиме, основанного в 1889 году, содержат крупнейшую коллекцию азиатского искусства.