Президенты Казахстана и Франции посетили Музей азиатских искусств Гиме
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Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон посетили выставку "Казахстан: Сокровища Великой степи", открывшуюся в Музее азиатских искусств Гиме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В экспозиции представлены артефакты, олицетворяющие собой основные этапы истории Казахстана.
Так, первая веха представлена скульптурой "Тобольский мыслитель", относящейся к Ботайской культуре эпохи неолита. Одним из важнейших достижений этого периода стало одомашнивание лошади.
Украшения "Золотого человека" служат яркой иллюстрацией второго периода, отмеченного появлением первых кочевых племенных союзов и протогосударств саков и сарматов.
Каменные изваяния (балбалы) повествуют об истории средневекового Казахстана периода тюркских каганатов, светильники из мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи – об утверждении ислама в казахской степи, чапан Казыбек би – о формировании Казахского ханства и становлении современного Казахстана.
Фонды музея Гиме, основанного в 1889 году, содержат крупнейшую коллекцию азиатского искусства.
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