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Президенты Казахстана и Финляндии обсудили актуальные вопросы международной повестки

Об этом сообщили в Акорде.

Сегодня, 17:23
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 17:23
Сегодня, 17:23
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Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с президентом Финляндии Александром Стуббом, передаёт BaigeNews.kz.

"В ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе финской стороны, главы государств обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества. Касым-Жомарт Токаев и Александр Стубб также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки", - говорится в сообщении.

В завершение беседы Глава государства поздравил Александра Стубба и народ Финляндии с предстоящим Днём независимости.

Напомним, ранее с таким же праздником Токаев поздравил президента и народ Лаоса.

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