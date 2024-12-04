Президенты Казахстана и Финляндии обсудили актуальные вопросы международной повестки
Об этом сообщили в Акорде.
Сегодня, 17:23
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Сегодня, 17:23Сегодня, 17:23
55Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с президентом Финляндии Александром Стуббом, передаёт BaigeNews.kz.
"В ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе финской стороны, главы государств обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества. Касым-Жомарт Токаев и Александр Стубб также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки", - говорится в сообщении.
В завершение беседы Глава государства поздравил Александра Стубба и народ Финляндии с предстоящим Днём независимости.
Напомним, ранее с таким же праздником Токаев поздравил президента и народ Лаоса.
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