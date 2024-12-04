Президенты Казахстана и Финляндии обсудили актуальные вопросы международной повестки

Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с президентом Финляндии Александром Стуббом, передаёт BaigeNews.kz.

"В ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе финской стороны, главы государств обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества. Касым-Жомарт Токаев и Александр Стубб также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки", - говорится в сообщении.

В завершение беседы Глава государства поздравил Александра Стубба и народ Финляндии с предстоящим Днём независимости.

Напомним, ранее с таким же праздником Токаев поздравил президента и народ Лаоса.