Президенты Казахстана и Эстонии обменялись приглашениями о визитах
Сегодня, 03:41
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Сегодня, 03:41Сегодня, 03:41
284Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев провёл переговоры с президентом Эстонии Аларом Карисом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
На встрече были обсуждены перспективы укрепления сотрудничества между двумя государствами в различных сферах. Касым-Жомарт Токаев проинформировал собеседника о масштабных социально-экономических преобразованиях в Казахстане, в том числе направленных на привлечение и защиту иностранных инвестиций.
Стороны подтвердили взаимное стремление к дальнейшему углублению сотрудничества в сферах, представляющих общий интерес, и обменялись приглашениями совершить взаимные визиты. Президенты также рассмотрели актуальные вопросы международной повестки дня и многостороннее взаимодействие по линии ООН, ЕС и ОБСЕ.
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