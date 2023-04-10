Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана"

Фото: akorda.kz

В ходе официального визита президента Азербайджана в Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев посетили Международный финансовый центр "Астана", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Главы государств осмотрели офис Международного суда МФЦА. Регистратор и руководитель аппарата суда МФЦА Кристофер Кэмпбелл-Холт рассказал о функционировании первой в Центральной Азии судебной системы, основанной на нормах и принципах английского права. По его словам, Международный суд, рассматривающий гражданские и коммерческие споры, работает по лучшим международным стандартам.

Затем Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев ознакомились с деятельностью Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг и Группы по развитию бизнеса.

Представители Тех Хаба МФЦА рассказали им о развитии венчурного финансирования и технологических инноваций. Кроме того, лидерам двух стран презентована работа Экспат центра "Поддержка деятельности участников МФЦА по принципу "одного окна". Управляющий МФЦА "Астана" Ренат Бектуров проинфорировал глав государств о текущей деятельности центра.

В завершение президент Азербайджана оставил запись в Книге почетных гостей Международного финансового центра "Астана".