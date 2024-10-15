Токаев готов предоставить Алматинскую площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией
Сегодня, 13:20
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Сегодня, 13:20Сегодня, 13:20
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Тепло поприветствовав президента Армении, Глава государства отметил, что наша страна заинтересована в выводе казахско-армянского сотрудничества на качественно новый уровень, передаёт BaigeNews.kz.
"Уверен, что сегодняшние договоренности будут способствовать укреплению двусторонних отношений. Мы придаем важное значение нашим регулярным встречам на высшем уровне, которые служат прочной основой казахско-армянского партнерства. В Казахстане очень дорожат дружественными отношениями с Арменией. К армянскому народу на казахской земле питают теплые чувства. Для Казахстана Армения является надежным и проверенным временем близким партнером. Наши народы связывают крепкие узы дружбы, общая история и схожие культурно-гуманитарные ценности. С удовлетворением отмечаю динамичное и поступательное развитие двусторонних отношений по всем направлениям", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства сообщил, что в этом году отмечается 25-летие подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Казахстаном и Арменией, сформирована солидная институциональная база двусторонних отношений.
"Наряду с торгово-экономическим взаимодействием активно развиваются культурно-гуманитарные связи между нашими народами. В прошлом году в Ереване состоялись Дни казахского театра в Армении. В следующем году планируется организовать Декаду культуры Казахстана в Вашей стране. Сегодня мы с Вами в торжественной обстановке откроем Дни культуры Армении в Казахстане", – сказал Президент.
Ваагн Хачатурян поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и заявил о приверженности курсу на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном.
В ходе переговоров собеседники обсудили перспективы укрепления взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической, аграрной, финансовой, культурно-гуманитарной сферах, а также в области цифровизации. Рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня."Я рад, что нахожусь здесь. Я впечатлен тем прогрессом, тем развитием, которое происходит в Казахстане. Я уверен, что наша дружба, наши отношения будут долголетними, потому что они имеют исторические корни. Казахстан для нас является надежным и дружественным партнером. И, конечно, хочу подчеркнуть наши успешно развивающиеся экономические отношения", – отметил Президент Армении.
Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность казахстанской стороны и далее предоставлять Алматинскую площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией по заключению мирного договора.
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