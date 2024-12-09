Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю запрещен выезд из страны на фоне расследования об отданном им приказе о временном введении военного положения. Соответствующее указание дало министерство юстиции страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Yonhap.

Президент Юн Сок Ёль объявил военное положение 3 декабря, сославшись на участие оппозиции в "антигосударственной деятельности", пишет Anadolu Ajansi.

После этого Министерство обороны направило военным командирам указания о проведении совещаний и призвало быть в состоянии повышенной готовности. Военнослужащие, которым было поручено обеспечить выполнение военного положения, вошли в здание Национальной ассамблеи.

На экстренном заседании парламента предложение об отмене военного положения было поддержано 190 депутатами. Представители администрации Национальной ассамблеи заявили, что после голосования военное положение стало "недействительным".

После голосования в парламенте президент изменил свое решение, собрал заседание кабинета министров и официально объявил об отмене военного положения после получения одобрения кабинета.