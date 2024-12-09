Президенту Южной Кореи запретили выезд за границу
Решение приято в рамках расследования, связанного с введением военного положения 3 декабря.
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Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю запрещен выезд из страны на фоне расследования об отданном им приказе о временном введении военного положения. Соответствующее указание дало министерство юстиции страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Yonhap.
Президент Юн Сок Ёль объявил военное положение 3 декабря, сославшись на участие оппозиции в "антигосударственной деятельности", пишет Anadolu Ajansi.
После этого Министерство обороны направило военным командирам указания о проведении совещаний и призвало быть в состоянии повышенной готовности. Военнослужащие, которым было поручено обеспечить выполнение военного положения, вошли в здание Национальной ассамблеи.
На экстренном заседании парламента предложение об отмене военного положения было поддержано 190 депутатами. Представители администрации Национальной ассамблеи заявили, что после голосования военное положение стало "недействительным".
После голосования в парламенте президент изменил свое решение, собрал заседание кабинета министров и официально объявил об отмене военного положения после получения одобрения кабинета.
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