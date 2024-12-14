Парламент Южной Кореи проголосовал за объявление импичмента президенту Юн Сок Ёлю, который на прошлой неделе предпринял неудачную попытку ввести в стране военное положение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Yonhap.

В отношении него начато расследование по подозрению в госизмене и мятеже.

За импичмент проголосовали 204 из 300 членов однопалатного парламента страны, Национального собрания. Против выступили 85 депутатов и ещё трое воздержались от голосования, восемь голосов признаны недействительными.

Для импичмента была необходима поддержка не менее двух третей депутатов. Однако у шести оппозиционных партий, запустивших процедуру, есть всего 192 мест, поэтому им необходимо было заручиться поддержкой по меньшей мере восьмерых членов правящей партии "Сила народа".

Напомним, 3 декабря Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения, обвиняя оппозицию в подрыве конституционного порядка и поддержке Северной Кореи. Свое решение он объяснил тем, что парламент блокирует судебную и исполнительную власти из-за попыток объявить импичмент правительственным чиновникам.

"Я объявляю военное положение, чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок", — сказал президент.

В ответ на это решение в Сеуле развернулись протесты, а гражданские активисты вступили в противостояние с введенными в столицу солдатами. Уже спустя несколько часов, после голосования в парламенте, военное положение было отменено. Президент подчинился.

Позже Юн Сок Ёль обратился к гражданам страны и извинился за введение военного положения, а затем был задержан по подозрению в госизмене.

На прошлой неделе парламент не смог набрать нужного числа голосов для импичмента президенту. Однако Юн Сок Елю запретили выезд за границу.

Также появилась информация о том, что экс-глава Минобороны Южной Кореи Ким Ён Хён пытался покончить с собой в следственном изоляторе в восточной части Сеула.

Кроме того, в стране дали старт расследованию в отношении жены президента — Ким Гон Хи. Её обвиняют в манипулировании ценными бумагами.