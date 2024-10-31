Президенту рассказали о планах по строительству геологической лаборатории в Караганде

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял главного исполнительного директора Solidcore Resources plc Виталия Несиса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства проинформирован о результатах деятельности одной из крупнейших компаний по разведке, добыче и переработке драгоценных и цветных металлов в Казахстане, а также о планах на предстоящий период.

Президенту сообщили, что Solidcore Resources plc начала реализацию проекта по строительству нового гидрометаллургического комплекса "Ертiс ГМК" в Павлодаре. Проектная мощность будущего завода составит 300 тысяч тонн концентрата в год. Предполагается выпуск сплава Доре чистотой до 98% золота.

Виталий Несис также рассказал Касым-Жомарту Токаеву о планах по строительству геологической лаборатории в Караганде.

В завершение Глава государства отметил актуальность принимаемых компанией мер по подготовке инженерных кадров для отечественной промышленности страны.