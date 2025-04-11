Главу государства ознакомили с работой по улучшению архитектурного облика Шымкента и развитию жилищно-коммунального хозяйства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев в 2022 году на встрече с общественностью Шымкента поручил пересмотреть генеральный план и модернизировать транспортно-логистическую и инженерную инфраструктуру города.

Президенту презентованы перспективные проекты строительства нового Центрального стадиона, перинатального центра, спортивного комплекса для паралимпийцев, школ и других социальных объектов.

Как сообщили Президенту, до 2035 года планируется увеличить долю многоквартирного жилья до 60%, ограничив стихийное разрастание частных массивов.

В этом году запланирован ввод в эксплуатацию около 1,4 млн квадратных метров жилья, из них более 320 тысяч квадратных метров будет построено за счёт госбюджета.

Активно обустраиваются микрорайоны "Акжайык", "Бозарык" и "Туран".

Касым-Жомарт Токаев осмотрел жилой комплекс в микрорайоне "Акжайык". Здесь до конца года будет возведено 35 многоквартирных домов. Современное жильё будет предоставляться социально уязвимым слоям населения и реализовываться в рамках государственных ипотечных программ.

Президента также проинформировали о работе по сносу ветхих домов. На сегодняшний в рамках программы реновации из старых аварийных домов в новые квартиры переселены 248 семей. К 2029 году этот показатель планируют довести до 604.

В Шымкенте Президент провёл встречу с общественностью.