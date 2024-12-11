Касым-Жомарт Токаев посетил Международный центр искусственного интеллекта AlemAI, который создается в целях трансформации Казахстана в ИИ-ориентированное государство, обеспечивая развитие информационных технологий во всех сферах общественной и экономической жизни страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Главе государства была презентована концепция Центра искусственного интеллекта AlemAI, который будет расположен в сфере Nur Alem.

Как сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, при Центре будут открыты школы Tomorrow School и Tumo Education. Планируется обучить более 1000 школьников навыкам программирования, робототехники и других креативных технологий, а также готовить 1000 высококлассных специалистов в год. Международный центр AlemAI также будет служит кампусом для акселерации стартапов и содействовать исследовательским проектам в данной области.

Президенту представили информацию о перспективных отечественных стартап-проектах и компаниях, участвующих в инкубационных и акселерационных программах.

Среди них компания Cybernetai, специализирующаяся на разработке и внедрении голосовых роботов для взаимодействия с клиентами, компания ArlanBiotech, которая намерена внести свою лепту в решение сложных задач в области иммунотерапии и диагностики. Еще один перспективный стартап Higgsfield AI создал продвинутую систему, помогающую ученым и инженерам обучать сложнейшие компьютерные модели.