Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области

Президент Казахстана ознакомился с деятельностью новой поликлиники в селе Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарту Токаеву рассказали, что в недавно построенном медицинском учреждении на учете состоит 125 тысяч человек.

Сельская поликлиника ежедневно оказывает профилактическую, экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь. Поликлиника оснащена современным высокотехнологичным оборудованием.

Жителям района медицинские услуги оказывают более 260 врачей, средних и младших медицинских работников.

В ходе осмотра отделения функциональной диагностики главе государства продемонстрировали работу новейших аппаратов компьютерной томографии, цифрового рентгена и цифровой маммографии.

Касым-Жомарт Токаев также проинформирован о развитии сферы здравоохранения Жамбылской области. В регионе в 2023-2024 годах запланировано строительство 30 медицинских объектов, на которое выделено ­­­­5,2 миллиарда тенге.

В прошлом году заработная плата медицинских работников увеличилась на 20-30 процентов. В этом году запланирован рост в таком же объёме.

В 2023 году в Казахстане в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", реализуемого по поручению президента, планируется строительство 309 объектов первичной медико-санитарной помощи, проведение капитального ремонта и реконструкции 12 центральных районных больниц.

Наряду с этим, национальным проектом предусмотрено оснащение организаций здравоохранения 575 единицами современного медицинского оборудования. В результате реализации вышеуказанных мероприятий в 2023 году специализированной медицинской помощью дополнительно будет обеспечено более 2,4 миллиона сельских жителей.