Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области

Фото: akorda.kz

В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область Касым-Жомарт Токаев посетил птицефабрику "Аулие-Ата Феникс", расположенную в селе Мырзатай Байзакского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе осмотра убойного цеха и выпускаемой продукции руководитель птицефабрики Фарида Джунусова ознакомила президента с деятельностью предприятия.

На птицефабрике работают около 250 сельчан. Здесь выращивают миллион птенцов по голландской технологии. Предприятие ежегодно выпускает восемь тысяч тонн мяса бройлера, которое поставляется на внутренний рынок, а также экспортируется в Россию и Кыргызстан.

В этом году запланировано строительство шести производственных объектов общей стоимостью 1,4 миллиарда тенге с целью увеличения производственных мощностей фабрики на 12 000 тонн.

Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов представил главе государства информацию о развитии птицеводства в регионе.