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akorda.kz Сегодня, 17:24
209
Сегодня, 17:24
209
Фото: akorda.kz

Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области

В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область Касым-Жомарт Токаев посетил птицефабрику "Аулие-Ата Феникс", расположенную в селе Мырзатай Байзакского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе осмотра убойного цеха и выпускаемой продукции руководитель птицефабрики Фарида Джунусова ознакомила президента с деятельностью предприятия.

На птицефабрике работают около 250 сельчан. Здесь выращивают миллион птенцов по голландской технологии. Предприятие ежегодно выпускает восемь тысяч тонн мяса бройлера, которое поставляется на внутренний рынок, а также экспортируется в Россию и Кыргызстан.

В этом году запланировано строительство шести производственных объектов общей стоимостью 1,4 миллиарда тенге с целью увеличения производственных мощностей фабрики на 12 000 тонн.

Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов представил главе государства информацию о развитии птицеводства в регионе.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 17:24
209
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