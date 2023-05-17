Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву исполнилось 70 лет

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечает сегодня, 17 мая 2023 года, юбилей. Ему исполнилось 70 лет, передаёт BaigeNews.kz.

Будущий глава государства родился 17 мая 1953 года в городе Алматы. После окончания школы поступил в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). В 1992 году окончил Дипломатическую академию министерства иностранных дел Российской Федерации.

С 1975 года работал в министерстве иностранных дел СССР и был направлен на работу в советское посольство в Республике Сингапур. В 1979 году вернулся в аппарат МИД СССР. В 1984-1985 годах работал в МИД СССР, затем был направлен в советское посольство в Китайской Народной Республике, где работал до 1991 года на должностях второго секретаря, первого секретаря и советника.

В 1992 году его назначили заместителем министра иностранных дел Казахстана. В 1993 году он стал первым заместителем министра иностранных дел РК. А 1994 году уже министром иностранных дел Казахстана. В марте 1999 года Токаев стала заместителем премьер-министра страны, а с октября 1999 года с согласия парламента Указом президента Казахстана возглавил правительство Казахстана. В январе 2002 года Касым-Жомарт Кемелевич стал Государственным секретарем – министром иностранных дел Казахстана. С 2003 по 2007 год занимал должность министра иностранных дел, где принимал активное участие в глобальном процессе нераспространения ядерного оружия.

В январе 2007 года его избрали председателем сената парламента Республики Казахстан. В 2008 году в качестве спикера верхней палаты казахстанского парламента он был избран вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

В марте 2011 года Токаева назначили заместителем Генерального секретаря ООН, Генеральным директором отделения ООН в Женеве, а также личным представителем Генерального секретаря ООН на Конференции по разоружению. Также будущий президент занимал должность Генерального секретаря Конференции по разоружению. Избирался председателем Советов министров иностранных дел СНГ и Шанхайской организации сотрудничества.

16 октября 2013 года его вновь избрали председателем сената парламента Республики Казахстан.

20 марта 2019 года он принёс присягу в качестве президента Республики Казахстан.

9 июня 2019 года Касым-Жомарт Токаев одержал победу на внеочередных президентских выборах, набрав 70,96 процента голосов избирателей, он был избран президентом Республики Казахстан. Принёс присягу и официально вступил в должность главы государства он 12 июня 2019 года.

20 ноября 2022 года Токаев одержал победу на внеочередных президентских выборах, набрав 81,31 процента голосов.

С апреля 2021 года Касым-Жомарт Токаев является председателем Ассамблеи народа Казахстана, с января 2022 года председателем Совета Безопасности Республики Казахстан. Он также чрезвычайный и полномочный посол. Доктор политических наук. Действительный член Всемирной академии гуманитарных и естественных наук. Член "Совета мудрецов" Мюнхенской конференции по безопасности. Почётный профессор Шэньчжэньского университета (КНР) и Дипломатической академии МИД Российской Федерации. Почётный президент Казахстанского Совета по международным отношениям. Почётный декан Женевской школы дипломатии и международных отношений. По версии Русского биографического общества вошёл в список лауреатов "Человек Года – 2018". В течение 13 лет возглавлял Федерацию настольного тенниса Казахстана.

действующий президент страны - автор 10 книг по проблемам международных отношений.

Награждён многочисленными государственными наградами Республики Казахстан и зарубежных стран, а также памятными медалями.

Касым-Жомарт Кемелевич является сторонником здорового образа жизни, увлекается чтением художественной, политической и мемуарной литературы.