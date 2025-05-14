Президенту доложено, что в 2024 году завершены 4 крупных инфраструктурных проекта: восстановлен энергоблок №1 Экибастузской ГРЭС-1, запущен транспортно-логистический терминал в Сиане, закончено строительство газовой инфраструктуры для Алматинского энергокомплекса, введён в эксплуатацию пятый компрессор обратной закачки газа на месторождении Карачаганак.

Как сообщил Нурлан Жакупов, в мае запущен проект расширения производства битума. До конца года предстоит завершить еще 7 крупных инвестиционных проектов, включая запуск опреснительного завода в посёлке Кендерли, обводной железнодорожной линии в обход Алматы, контейнерного хаба на базе порта Актау, магистрального газопровода Талдыкорган – Ушарал и завода по производству компонентов ветрогенераторов в Жамбылской области. С опережением на год планируется достроить вторые пути на участке Достык – Мойынты.

Завершены сделки по продаже авиакомпании АО Qazaq Air и мобильного оператора ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" (Теле2) стратегическим инвесторам, что способствует усилению конкуренции на рынке и привлечению инвестиций в ключевые секторы экономики Казахстана.

Касым-Жомарту Токаеву также представлена информация о ходе реализации национального проекта "Комфортная школа". Уже завершено строительство 106 школ, до конца года планируется построить ещё 102 школы.

Глава государства поставил ряд задач по основным направлениям деятельности АО "Самрук-Қазына" и поручил продолжить работу над повышением эффективности и увеличением стоимости активов группы, а также по своевременной и качественной реализации инвестиционных проектов. Кроме того, Президент подчеркнул важность налаживания долгосрочного инвестиционного сотрудничества с крупнейшими мировыми фондами из Азии, Европы и США.