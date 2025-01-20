Руководитель КНБ сообщил о реализуемых мероприятиях по перспективному развитию органов национальной безопасности, совершенствованию структуры и организации оперативно-служебной деятельности.

Касым-Жомарт Токаев проинформирован о работе по кадровому и техническому укреплению спецслужбы, обновлению нормативной правовой базы, а также оптимизации и цифровизации служебных процессов в КНБ.

Главе государства также представлены данные о ситуации в сферах противодействия международному терроризму и религиозному экстремизму, организованной преступности, наркобизнесу, обеспечения кибербезопасности, защиты и охраны государственной границы.

По итогам встречи президент дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности органов национальной безопасности.