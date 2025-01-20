  • 20 Января, 18:31
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Президенту доложили о противодействии терроризму и религиозному экстремизму в РК

Токаев дал поручения по ключевым направлениям деятельности органов национальной безопасности.

Сегодня, 17:46
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 17:46
Сегодня, 17:46
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Фото: akorda.kz

Глава государства принял председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева. Президенту доложено о планах на предстоящий период, принимаемых ведомством мерах по обеспечению национальной безопасности с учётом актуальных вызовов и угроз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Руководитель КНБ сообщил о реализуемых мероприятиях по перспективному развитию органов национальной безопасности, совершенствованию структуры и организации оперативно-служебной деятельности.

Касым-Жомарт Токаев проинформирован о работе по кадровому и техническому укреплению спецслужбы, обновлению нормативной правовой базы, а также оптимизации и цифровизации служебных процессов в КНБ.

Главе государства также представлены данные о ситуации в сферах противодействия международному терроризму и религиозному экстремизму, организованной преступности, наркобизнесу, обеспечения кибербезопасности, защиты и охраны государственной границы.

По итогам встречи президент дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности органов национальной безопасности.

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