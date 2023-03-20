Президентскую резиденцию в Костанае переделают в реабилитационный центр для детей

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В городе Костанай появится новый реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями, передаёт BaigeNews.kz. Его построят на базе региональной резиденции президента.

"В соответствии с поручением Главы государства Токаева К.К. при акимате Костанайской области была создана рабочая группа, которая рассмотрела ряд предложений от общественности и заинтересованных государственных органов по дальнейшему использованию региональной резиденции. В результате рабочей группой было принято решение об организации на базе региональной резиденции реабилитационного центра, предназначенного для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями и нарушениям опорно-двигательного аппарата", - говорится в сообщении.

Новый центр будет оказывать комплекс необходимых специальных социальных услуг, которые направлены на оздоровление и социально-реабилитационные мероприятия. Время реабилитации теперь будет увеличено с 14 дней до 21 дня.

На сегодняшний день реабилитация для детей с инвалидностью в сфере социальной защиты населения проводится только при Костанайском областном реабилитационном центре.

Детское отделение было открыто в сентябре 2021 года. В 2022 году 191 детей прошли 14 дневную реабилитацию.

В области проживают порядка двух тысяч детей с психоневрологическими патологиями и нарушением опорно-двигательного аппарата.

Реабилитационный центр позволит значительно увеличить охват реабилитационными мероприятиями — не менее 900 детей в возрасте от 1,5 до 18 лет с инвалидностью ежегодно.

В центре предусматриваются услуги логопеда, дефектолога, реабилитолога, а также будет проводиться массаж, лечебная физкультура, водолечение.

Для переоборудования резиденции под реабилитационный центр из средств местного бюджета планируется выделение соответствующих средств на обеспечение доступности зданий для детей с инвалидностью и оснащение необходимым реабилитационным оборудованием.

В текущем году будут выделены средства на разработку проектно-сметной документации по реконструкции объекта и начало строительно-монтажных работ.