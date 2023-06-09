Президентскую резиденцию в Баянаульском нацпарке незаконно отдали частникам

Фото: instagram.com/jasybai_resort

Специализированный межрайонный экономический суд принял решение о возврате в госсобственность элитного дома отдыха в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz. Речь идёт о бывшей президентской резиденции, базе отдыха Jasybai resort на берегу озера Жасыбай в Баянаульском национальном парке.

Иск к двум местным ТОО о признании недействительными договора купли-продажи и акта приёма-передачи имущества в уставный капитал подавало управление финансов области.

"Госорган мотивировал иск тем, что государственное имущество реализовано в обход законодательного запрета, – уточнили в пресс-службе суда. – Государственный землепользователь не вправе отчуждать принадлежащее ему право землепользования".

Находящийся на особо охраняемой природной территории элитный дом отдыха не подлежал приватизации. Однако его владельцем стало вначале одно ТОО, затем второе.

Решением суда договор купли-продажи и акт приёма-передачи имущества в уставный капитал признаны недействительными. Решение суда в законную силу не вступило.