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Президентские выборы могут стать основой стабильности - эксперты Сегодня, 15:58
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Президентские выборы могут стать основой стабильности - эксперты

Реформы в Казахстане обсудили в Талдыкоргане на заседании экспертного клуба Sarap, передаёт BaigeNews.kz.

Организовал мероприятие Казахстанский институт общественного развития при поддержке Министерства информации и общественного развития РК. 

Участники обсудили реформы, озвученные Президентом страны в ходе Послания и высказали своё мнение по различным аспектам качественной реализации инициатив Касым-Жомарта Токаева.

Модератором выступил эксперт Казахстанского института общественного развития Елдос Жумагулов. 

Он отметил, что 2022 год для казахстанского общества, запомнится важными политическими преобразованиями.

"Инициативы Главы государства направлены на решение социально-экономических проблем. Поставлены конкретные задачи по дальнейшему совершенствованию системы здравоохранения, образования и социального обеспечения. Всё это должно поспособствовать успешной модернизации политической и экономической жизни в нашей стране", - сказал Жумагулов. 

Эксперт также затронул тему предстоящих выборов Президента. 

"То, что ожидает общество, - это честные выборы. Началось выдвижение кандидатов. Но надо учитывать, что для участия в выборах нужен социальный и интеллектуальный потенциал. Популярность тоже нужна. Кандидат должен иметь чёткую программу. Эти выборы также послужат укреплению нашего единства и ознаменуют начало нового этапа развития Казахстана", - отметил он. 

Эксперт КИОР Серикказы Какыбаланов упомянул о напряженной международной обстановке. По его мнению, в такой ситуации необходимо придерживаться принципа хладнокровия во внутренней политике государства.

"Каждый гражданин должен осознавать, насколько важен мир в стране. С этой точки зрения, все вопросы, озвученные в Послании Главы государства, очень актуальны. Президентские выборы могут стать основой стабильности на этом этапе. Давайте не будем забывать, что в наших силах создать справедливый Казахстан. 23 сентября в стране началось выдвижение кандидатов в президенты. Среди выдвинутых кандидатов, необходимо рассматривать человека, имеющего опыт и международный авторитет" - сказал спикер.

Участники отметили, что преобразования открыли новые возможности для участия граждан в общественно-политической жизни страны. 

Спикеры проанализировали, как предстоящие выборы президента повлияют на политическую систему. Эксперты согласились с мнением Касым-Жомарта Токаева о том, что ограничение полномочий президента одним сроком в семь лет поставит будущих президентов перед необходимостью своевременно решать стратегические общенациональные вопросы.

"С полным основанием можно сделать вывод, что основные реформы заложили новые возможности, открывающие простор для прогрессивного, демократического развития Казахстана. Новая политическая эпоха означает усиление эффективности защиты конституционных прав наших граждан и дальнейшее развитие страны в сторону построения "справедливого общества и эффективного государства", к реальному Новому Казахстану" - поделилась своим мнением профессиональный медиатор Бакыт Чингаева.

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#выборы
Журналист
Сегодня, 15:58
128
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