Президентские выборы могут стать основой стабильности - эксперты

Реформы в Казахстане обсудили в Талдыкоргане на заседании экспертного клуба Sarap, передаёт BaigeNews.kz.

Организовал мероприятие Казахстанский институт общественного развития при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.

Участники обсудили реформы, озвученные Президентом страны в ходе Послания и высказали своё мнение по различным аспектам качественной реализации инициатив Касым-Жомарта Токаева.

Модератором выступил эксперт Казахстанского института общественного развития Елдос Жумагулов.

Он отметил, что 2022 год для казахстанского общества, запомнится важными политическими преобразованиями.

"Инициативы Главы государства направлены на решение социально-экономических проблем. Поставлены конкретные задачи по дальнейшему совершенствованию системы здравоохранения, образования и социального обеспечения. Всё это должно поспособствовать успешной модернизации политической и экономической жизни в нашей стране", - сказал Жумагулов.

Эксперт также затронул тему предстоящих выборов Президента.

"То, что ожидает общество, - это честные выборы. Началось выдвижение кандидатов. Но надо учитывать, что для участия в выборах нужен социальный и интеллектуальный потенциал. Популярность тоже нужна. Кандидат должен иметь чёткую программу. Эти выборы также послужат укреплению нашего единства и ознаменуют начало нового этапа развития Казахстана", - отметил он.

Эксперт КИОР Серикказы Какыбаланов упомянул о напряженной международной обстановке. По его мнению, в такой ситуации необходимо придерживаться принципа хладнокровия во внутренней политике государства.

"Каждый гражданин должен осознавать, насколько важен мир в стране. С этой точки зрения, все вопросы, озвученные в Послании Главы государства, очень актуальны. Президентские выборы могут стать основой стабильности на этом этапе. Давайте не будем забывать, что в наших силах создать справедливый Казахстан. 23 сентября в стране началось выдвижение кандидатов в президенты. Среди выдвинутых кандидатов, необходимо рассматривать человека, имеющего опыт и международный авторитет" - сказал спикер.

Участники отметили, что преобразования открыли новые возможности для участия граждан в общественно-политической жизни страны.

Спикеры проанализировали, как предстоящие выборы президента повлияют на политическую систему. Эксперты согласились с мнением Касым-Жомарта Токаева о том, что ограничение полномочий президента одним сроком в семь лет поставит будущих президентов перед необходимостью своевременно решать стратегические общенациональные вопросы.