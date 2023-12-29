Президентская ёлка прошла в Астане
Сегодня, 16:19
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Сегодня, 16:19Сегодня, 16:19
104Фото: BaigeNews.kz
В столице состоялась республиканская новогодняя ёлка от имени президента, под названием "Жаңа жыл республика төрінде". В ней приняли участие более 100 ребятишек со всех регионов страны. Подробности смотрите в видеорепортаже BaigeNews.kz.
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