Президентская ёлка прошла в Астане

В столице прошла Республиканская новогодняя ёлка от имени Президента РК под названием "Жаңа жыл республика төрінде". В ней приняли участие более 100 ребятишек со всех регионов страны, передаёт BaigeNews.kz.

Среди участников мероприятия десятилетняя Каусар Алмаскызы. Пятиклассница Талдыкорганской школы-гимназии №19 области Жетысу специально для этого мероприятия сшила себе наряд из 100 живых роз.

"Сегодня всё как в сказке. Такого представления я еще не видела. Все такие красивые и я тоже по этому случаю сшила себе наряд. Спасибо за праздник!", - сказала Каусар.

Воспитанник Центра поддержки детей семейного типа из Мангистауской области Виктор Баяркин поблагодарил Президента за приглашение. Третьеклассник активно увлекается каратэ и игрой на домбре.

"Для меня большая честь принять участие в новогодней ёлке. Я получил много подарков. Спасибо Президенту и всем участникам за то, что подарили нам столько радости", - сказал мальчик.

Приглашенные на елку дети получили поздравительную открытку от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

"Юный друг! Поздравляю тебя с Новым годом! Пусть этот праздник принесет тебе радостные моменты и яркие впечатления! Хорошо учись, читай книги, развивайся, уважай природу, будь умным, трудолюбивым и честным гражданином! Пусть сбудутся твои самые заветные мечты! Желаю крепкого здоровья и удачи", - написал Президент ребятам.

Вместе со школьниками огни на елке зажег главный педагог страны Гани Бейсембаев. Праздничную атмосферу детям создали 400 артистов из лучших творческих коллективов столицы, а солисты Государственного театра оперы и балета "Астана Опера" подарили детям показ новогоднего спектакля "Золушка".

Неотъемлемой частью представления стал хоровод под песни известных казахстанских артистов Маржан Арапбаевой, Каракат Абильдиной, Ержана Максима и др. В завершение мероприятия все гости получили новогодние подарки от имени Президента Республики Казахстан.