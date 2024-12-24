Детская новогодняя елка "Қош келдің, Жаңа жыл!" прошла в Актобе. На традиционную Президентскую новогоднюю ёлку были приглашены 180 юных актюбинцев, передает BaigeNews.kz.

Это дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети с особыми образовательными потребностями, а также ребята, достигшие успехов в учебе и спорте.

Праздник начался с яркого театрализованного представления, где дети встретились с любимыми персонажами сказок и мультфильмов, Дедом Морозом и Снегурочкой. Волшебная атмосфера и новогодние декорации подарили участникам незабываемые эмоции.

С наступающим Новым годом детей поздравил аким области Асхат Шахаров.

"Дорогие дети! Я хоч.у, чтобы вы всегда верили в свои силы и шли к своим мечтам. У каждого из вас есть талант, и наша задача помочь вам раскрыть его. Пусть Новый год принесет вам радость, здоровье и вдохновение для новых достижений. Хорошо учитесь, радуйте своих родителей и учителей. Станьте умными, образованными, добрыми и талантливыми людьми. Уважайте старших, любите свою Родину и будьте гордостью нашего народа. Помните, что образование и упорный труд помогут вам достичь любых высот. Пусть этот Новый год станет началом больших побед для каждого из вас!", - пожелал аким детям.

Организаторы мероприятия подготовили развлекательную программу с конкурсами, песнями и танцами. Дети активно участвовали в играх и с радостью делились своими впечатлениями о празднике. На память о таком празднике каждому ребенку вручили подарки.

Фото: Акимат Актюбинской области.