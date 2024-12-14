Президентские выборы в Грузии состоялись, в них уже приняли участие более половины из 300 членов коллегии выборщиков. Об этом сообщила пресс-спикер центризбиркома республики Натия Иоселиани, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Eronews.

В итоге президентом Грузии становится кандидат от правящей партии "Грузинская мечта", бывший футболист, экс-депутат Михаил Кавелашвили.

Выборы проходили на фоне массовых протестов.

На митинге у здания парламента, по данным местных СМИ, выступила действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили. Накануне Зурабишвили заявила, что не собирается покидать президентский дворец после 29 декабря, когда срок ее полномочий будет окончен.

На это премьер Ираклий Кобахидзе ранее заявлял, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту".

Оппозиционные партии бойкотировали голосование и призывают сторонников продолжать акции протеста.