В Южной Кореи прокуратура и полиция ведут расследование в отношении президента Юн Сук Ёля, который на этой неделе ввёл в стране военное положение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ВВС.

Президента подозревают в организации госпереворота после того. Накануне голосования в парламенте по импичменту президенту на улицах Сеула прошли митинги: люди требуют отставки Юн Сок Ёля, однако есть и акции в его поддержку.

AFP со ссылкой на высокопоставленного офицера полиции сообщило, что Юн подозревается в мятеже (insurrection). Как отмечает издание, в этом случае президентский иммунитет не действует, и в качестве меры наказания может быть избрана даже смертная казнь.

В сообщении южнокорейского агентства "Рёнхап" на английском языке говорится, что расследование в отношении президента Юн Сок Ёля начато из-за подозрений в совершении госизмены (treason). Аналогичную формулировку использует и агентство Reuters.

По данным "Рёнхапа", полиция начала расследование после того, как получила два заявления. Одно из них было подано "Корейской инновационной партией" (это одна из оппозиционных партий), другое — группой из 59 активистов.

В заявлениях обвинения выдвигаются не только против президента, но и против бывшего министра обороны Кима Ён Хёна, министра внутренних дел и генерала Пака Ан Су, начальника штаба сухопутных войск, который был назначен ответственным за соблюдение военного положения.

Накануне Ким Ён Хён подал в отставку, президент принял её и назаначил на пост министра обороны посла в Саудовской Аравии Чхве Бён Хёка. Это решение стало первым официальным действием Юна после его фиаско с введением военного положения.

Пак Ан Су и заместитель экс-министра обороны Ким Сон Хо отвечали на вопросы депутатов в парламенте. Пак заявил, что не писал указ о введении военного положения, в котором запрещалась вся политическая деятельность, в том числе работа парламента, а СМИ предписывалось перейти под контроль военного командования. По его словам, он не знал, как ситуация развивается на местах. Пак заявил, что подал в отставку, но президент ее не принял, сообщил YTN.

В свою очередь Ким сказал, что узнал о введении военного положения только из новостей.

Напомним, 3-го декабря в Южной Корее ввели военное положение, но через день оно было отменено.