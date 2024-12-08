Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль был задержан в качестве подозреваемого по обвинению в государственной измене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Yonhap.

"Были поданы многочисленные жалобы, и в соответствии с процедурой проводится расследование", — сказал Пак Се Хён, возглавляющий штаб специального расследования в связи с кратковременным введением Юн Чжэ Ёном военного положения на прошлой неделе.

Пак сказал, что прокуратура расследует обвинения Юна в государственной измене и злоупотреблении властью.

Напомним, 3 декабря Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения, обвиняя оппозицию в подрыве конституционного порядка и поддержке Северной Кореи. Свое решение он объяснил тем, что парламент блокирует судебную и исполнительную власти из-за попыток объявить импичмент правительственным чиновникам.

"Я объявляю военное положение, чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок", — сказал президент.

В ответ на это решение в Сеуле развернулись протесты, а гражданские активисты вступили в противостояние с введенными в столицу солдатами. Уже спустя несколько часов, после голосования в парламенте, военное положение было отменено. Президент подчинился.

Позже Юн Сок Ёль обратился к гражданам страны и извинился за введение военного положения.