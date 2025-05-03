Президент Сербии Александр Вучич был госпитализирован в Военно-медицинскую академию Белграда после недомогания, возникшего во время визита в США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Tanjug.

Вучич почувствовал себя плохо во второй половине дня во Флориде. После медицинского обследования он принял решение прервать поездку и вернуться в Белград. По прибытии в Военно-медицинскую академию его встретили министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар и доктор Драган Динчич.

О состоянии президента Сербии официально не сообщается. Визит в США был прерван досрочно, большая часть запланированных мероприятий и встреч отменена.