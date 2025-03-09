  • 9 Марта, 18:37
  • BAIGENEWS

Президент Италии прилетел в Казахстан

Его встретил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня, 18:12
АВТОР
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Акорда Сегодня, 18:12
Сегодня, 18:12
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Фото: Акорда

Борт Президента Италии произвел посадку в  аэропорту Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

Касым-Жомарт Токаев встретил Серджио Маттареллу, затем главы государств прошли в зал переговоров.

Последний раз президенты встречались в Риме в январе 2024 года.

Видео: Акорда

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