Президент Италии прилетел в Казахстан
Его встретил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Сегодня, 18:12
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Сегодня, 18:12Сегодня, 18:12
64Фото: Акорда
Борт Президента Италии произвел посадку в аэропорту Астаны, передаёт BaigeNews.kz.
Касым-Жомарт Токаев встретил Серджио Маттареллу, затем главы государств прошли в зал переговоров.
Последний раз президенты встречались в Риме в январе 2024 года.
Видео: Акорда
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