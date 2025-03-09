Борт Президента Италии произвел посадку в аэропорту Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

Касым-Жомарт Токаев встретил Серджио Маттареллу, затем главы государств прошли в зал переговоров.

Последний раз президенты встречались в Риме в январе 2024 года.