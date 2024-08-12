Президент заслушал отчёт министра обороны Руслана Жаксылыкова

Глава государства принял министра обороны Руслана Жаксылыкова и заслушал доклад о деятельности ведомства за первое полугодие 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев проинформирован о результатах международных учений, внедрении новых подходов в боевой подготовке войск, а также ходе реализации поручений по поддержанию боевой и мобилизационной готовности. Особое внимание уделено вопросам оснащения современными образцами вооружения и военной техники, развития военной инфраструктуры и усиления военно-патриотической работы.

Руслан Жаксылыков доложил о мерах по повышению социальной защищённости военнослужащих и военных пенсионеров.

В завершение встречи Верховный Главнокомандующий поставил перед министром ряд задач, направленных на дальнейшее развитие потенциала Вооруженных Сил Республики Казахстан.