Президент заслушал отчёт министра обороны Руслана Жаксылыкова
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Глава государства принял министра обороны Руслана Жаксылыкова и заслушал доклад о деятельности ведомства за первое полугодие 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев проинформирован о результатах международных учений, внедрении новых подходов в боевой подготовке войск, а также ходе реализации поручений по поддержанию боевой и мобилизационной готовности. Особое внимание уделено вопросам оснащения современными образцами вооружения и военной техники, развития военной инфраструктуры и усиления военно-патриотической работы.
Руслан Жаксылыков доложил о мерах по повышению социальной защищённости военнослужащих и военных пенсионеров.
В завершение встречи Верховный Главнокомандующий поставил перед министром ряд задач, направленных на дальнейшее развитие потенциала Вооруженных Сил Республики Казахстан.
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